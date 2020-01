Detiene GN a uno en CDMX con 1 millón de pesos

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Elementos de la Guardia Nacional (GN) detuvieron en la Alcaldía de Cuajimalpa de la Ciudad de México, a un individuo en posesión de un millón de pesos en efectivo.



El hombre no acreditó la legal procedencia y traslado del dinero, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación.



Un reporte de la GN señala que efectivos adscritos a la Dirección de Carreteras se percataron que un conductor no portaba el cinturón de seguridad al circular sobre la carretera México-La Marquesa.



Por infringir el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, los elementos pidieron al conductor que se detuviera a la altura el kilómetro 24+000.



Los guardias hicieron una inspección de rutina al vehículo tipo sedán y se percataron de una bolsa de plástico de color negro debajo del asiento del copiloto.



Con el consentimiento del conductor, los elementos de la GN abrieron la bolsa y encontraron 2 mil billetes de 500 pesos, de los cuales el conductor no pudo acreditar su traslado y legal procedencia.