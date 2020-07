Detiene OMS ensayos con hidroxicloroquina contra COVID-19

Escuchar Nota

“Los resultados preliminares de los ensayos con hidroxicloroquina y lopinavir/ritonavir producen pocas o ninguna reducción en la mortandad de pacientes hospitalizados con COVID-19 cuando se les comparó con el tratamiento estándar. Los investigadores interrumpirán estos ensayos con efecto inmediato", indicó el organismo en un comunicado.



Este sábado la OMS informó que paró sus ensayos con hidroxicloroquina y con una combinación de dos fármacos para el VIH (lopinavir y ritonavir) en pacientes hospitalizados por COVID-19, ya que no consiguieron reducir la tasa de mortalidad. La agencia de la ONU dijo que la decisión, tomada por recomendación del comité directivo internacional que supervisa los ensayos, no afecta otros estudios en los que esos medicamentos se han empleado en pacientes no hospitalizados o como profilaxis.