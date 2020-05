Detiene pandemia la venta de activos de AHMSA

Escuchar Nota

Monclova, Coah.- Francisco Orduña, portavoz de AHMSA, dijo que a consecuencia de la pandemia que paralizó los negocios, la acerera no ha concretado la venta de dos activos importantes, donde los recursos obtenidos serán aplicados en pagar a los acreedores monclovenses.



La siderúrgica aclaró que no incumplió el miércoles con una videoconferencia agendada con líderes de cámaras empresariales donde abordarían el tema de deuda vencida, ya que su ausencia fue porque celebró una reunión imprevista para abordar asuntos de producción, pero que de esta eventualidad enteraron al líder Gerardo Bortoni, y añadió que el 20 de mayo efectuarán el encuentro virtual.



Ante la demora de pagos a proveedores locales, Orduña agregó que no es por falta de voluntad, sino de recursos financieros, ante lo cual recalcó que se trabaja en la venta de dos activos importantes como se les informó a los líderes de las diversas cámaras empresariales en reunión personal llevada a cabo el 30 de abril anterior.