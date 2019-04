Detienen a 10 personas con órdenes de arresto

Un total de 10 órdenes de arresto fueron ejecutadas a igual número de personas tan sólo este fin de semana, acciones que encabezaron principalmente oficiales de Aduana y Protección Fronteriza en ambos puentes internacionales así como durante el patrullaje de los oficiales del Sheriff de la policía.El jefe de diputados Roberto de León dijo que entre el grupo se encuentran hombres y mujeres que eran requeridas no sólo en el condado de Maverick, sino en otras regiones del interior de Texas.Declaró que las razones estaban vigentes por oficiales del US Marshalls por cuestiones de robo, fraude y no presentarse a corte.Resaltó que dentro de la labor de sus oficiales se detectaron a dos personas que además de los requerimientos, uno tenía articulos para consumir drogas y otro que intentó darse a la fuga, lo que se les agregó al cargo por el cual se les buscaba.Todos fueron ingresados al centro de detenciones Tom Bowles donde cada uno fue procesado por un juez de paz.