Detienen a 4 por robar bebé en CDMX

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Dos hombres y dos mujeres fueron detenidos por elementos de la Policía de Investigación por sustraer a un bebé de seis meses la semana pasada.



La Fiscalía General de Justicia informó que la menor fue robada a su madre el 8 de enero en la Terminal de Autobuses Pasajeros de Oriente de la Ciudad de México (TAPO).



De acuerdo con la investigación, la mujer se trasladó a la ciudad desde Oaxaca por un empleo de trabajadora doméstica con la conocida de una amiga.



Al llegar a la Central Camionera, pidió a la persona para la que trabajaría que sostuviera a su hijo, mientras entraba al baño.



Pero al salir, no pudo localizar a la mujer ni a su hijo, por lo que pidió ayuda a las autoridades capitalinas y se se activó la Alerta Amber.



Ayer, elementos de la Policía de Investigación (PDI) ubicaron a cuatro involucrados con el menor, en la colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc.



Los agentes detuvieron en flagrancia a Nayeli Sánchez Alejandra, de 33 años, quien cargaba al menor; Sara Itzel Yescas Sánchez, de 27; Jorge Álvaro Yescas Sánchez, de 33 y Gil Yescas Luna, de 52 años.



Los probables responsables ofrecieron dinero a cambio de que la madre del bebé no los denunciara, lo cual no ocurrió.



Más tarde, el menor recuperado fue entregado a su madre en buenas condiciones de salud.