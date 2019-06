Detienen a 400 en manifestación de apoyo a periodista ruso

Al menos 400 manifestantes, entre ellos el líder opositor Alexéi Navalni, fueron detenidos este miércoles en Moscú en una manifestación contra los abusos policiales y de apoyo al periodista Iván Golunov, informó la oenegé OVD-Info.Más de mil personas se concentraron en la capital para esta manifestación no autorizada, que dio pie a arrestos particularmente violentos, según periodistas de AFP.Las autoridades eligieron reprimir esta protesta contra la supuesta impunidad y corrupción de los organismos encargados de hacer cumplir la ley que no contaba con permiso del ayuntamiento."El poder tiene un miedo terrible a la fantástica y unánime demostración de solidaridad en el caso Golunov. Por ello, es importante para ellos destruir de entrada la solidaridad general, y luego intimidar y encarcelar a quienes insistan", dijo Navalni en Twitter.También fue detenido un colaborador de la revista alemana Der Spiegel, según este medio.Cerca de mil personas se reunieron en el centro de Moscú y un centenar en la segunda ciudad del país, San Petersburgo, comprobaron periodistas de la AFP, en respuesta a un caso que provocó una movilización sin precedentes de la sociedad civil."Lo que pasó con Iván Golunov sucede todos los días en todo el país. Hay montones de historias de drogas (falsas) como esa. Tuvimos suerte de que lo soltaran, pero sólo fue una pequeña victoria. La guerra no está ganada", dijo a la AFP Egor, un manifestante de 15 años que llevaba una camiseta con el lema "Yo soy Iván Golunov"."Vine porque todavía hay mucha gente que está injustamente detenida. Hay muchos casos injustos", dijo Liudmila, una ingeniera jubilada de 83 años.El Kremlin había expresado su temor a que la manifestación perturbara "el ambiente festivo", en esta jornada feriada que celebra la independencia de Rusia de la URSS.Las autoridades rusas retiraron el martes los cargos contra Golunov, acusado de tráfico de drogas, y lo dejaron en libertad.Desde el jueves pasado sobrevolaban las dudas sobre las condiciones de detención y la veracidad de las acusaciones contra este periodista del medio independiente Meduza, conocido por sus investigaciones de corrupción de las élites y estafas en sectores como el microcrédito o las pompas fúnebres.El periodista de 36 años salió de comisaría y entre lágrimas agradeció la solidaridad nacional e internacional, prometiendo que continuará con su trabajo de investigación.Además, se abrió una investigación sobre los policías que detuvieron al periodista, que estarán suspendidos mientras ésta dure, y cesaron a dos comandantes de la policía moscovita.Se trata de una decisión casi sin precedentes en Rusia, donde los servicios de seguridad y la policía a menudo son acusados de inventar casos de drogas para sacarse de encima a las voces críticas, y en donde las absoluciones son muy poco frecuentes.La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) destacó la "movilización histórica de la sociedad civil" en Rusia, y recordó que quedan seis periodistas detenidos por diversas acusaciones en Rusia."La detención de Iván Golunov pone de relieve la impunidad completa de la que disfrutan los policías corruptos", añadió RSF en un comunicado. "Si bien su conducta sorprendió en Moscú, es bastante corrienten en el resto de Rusia".En efecto, el caso Golunov provocó una ola de solidaridad poco común en la sociedad rusa, con apoyos desde periódicos independientes hasta medios de comunicación estatales, pasando por artistas e incluso algunos altos responsables políticos.