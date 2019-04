Detienen a 42 migrantes en autobús Anáhuac en PN

Un grupo de 46 migrantes de origen centroamericano, fueron detenidos por oficiales del Instituto Nacional de Migración y enviados a las oficinas de esta institución por no estar de manera correcta en el país.Los migrantes viajaban en un autobús de la línea Anáhuac con destino a Piedras Negras y fueron sorprendidos justo al entrar a la ciudad en la zona de Villa de Fuente.El autobús fue detenido en la colonia Los Espejos en la carretera 57 justo antes de la curva conocida como Los Sabinitos.Los migrantes no acreditaron la legal estancia en el país y fueron detenidos apoyados por oficiales de Fuerza Coahuila y de la policía municipal.Lo extraño es que no hayan sido detectados pues provenían del sur del estado y pasaron varios filtros de la Sedena y de otras autoridades estatales.En el interior de la unidad había 31 hondureños, 8 salvadoreños y 3 guatemaltecos.Estas personas abordaron el autobús Anahuac 11326 en Celaya, Guanajuato, según mencionaron iban con dirección a Ciudad Acuña.