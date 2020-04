Detienen a 60 sin cubrebocas en Tlaquepaque

Escuchar Nota

"Los invitamos a que porten su cubrebocas por medidas de seguridad de los mismos, y pues unos se molestan y se ponen agresivos con los compañeros", lamentó el Comandante Luis Enrique Osegueda de la Comisaría de Tlaquepaque.

, Los Meseros y Parques de la Victoria, fueron arrestados por no traer cubrebocas.La Comisaría de Tlaquepaque difundió que las detenciones se realizaron en el transcurso de la mañana y se informó un corte hasta las 15:00 horas.y, durante su recorrido de vigilancia habitual se acercaban a las personas que no seguían la medida sanitaria.Sin embargo, cuando los oficiales les pidieron a los hombres detenidos que usaran el cubrebocas, estos se negaron y también los insultaron.Los 60 detenidos tienen entre 20 y 50 años de edad y la mayoría, no se especificó cuántos, son de San Martín de las Flores.Fueron llevados a los juzgados municipales.de usar cubrebocas en lugares públicos, por los contagios del Covid-19, la Comisaría de Tlaquepaque ha realizado 68 arrestos.Se informó que se intensificaron los recorridos de perifoneo, para pedir a la gente que no salga de sus casas.