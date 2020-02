Detienen a apoderada legal de Evo Morales en Bolivia

Escuchar Nota



La abogada fue arrestada "por existir en su contra suficientes indicios de que es autora o partícipe de la presunta comisión de los delitos supralegal y al existir indicio" de fuga, señaló la orden de aprehensión emitida por la fiscalía, que decidirá en las próximas horas si la remite ante un juez cautelar, bajo cargos de "sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo".

Tanto la @DPBoliviaOf como personeros de @OACNUDH nos encontramos desde las 16:40 en inmediaciones de la #FELCC y recién por información de terceros nos indican que alrededor de las 17:20 habrían llevado a celdas policiales a Patricia Hermosa.

C.C.: @PauloAbrao pic.twitter.com/cpiVPgwxgM — Defensoría Bolivia (@DPBoliviaOf) January 31, 2020

Denuncio ante la comunidad internacional la detención ilegal, de mi apoderada Patricia Hermosa, responsable de realizar los trámites para mi postulación como asambleísta y el secuestro de toda mi documentación personal, como mi libreta de servicio militar. #DictaduraEnBolivia — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) January 31, 2020

Lainformó de la detención "por sedición y terrorismo" a la, encargada de realizar los trámites para la postulación del ex presidente como asambleísta.Hermosa Gutiérrez, ex secretaria privada de Morales, fue detenida en el centro de La Paz mientras realizaba gestiones legales para el ex gobernante, según dijo en su cuenta Twitter la Defensoría del Pueblo, que denunció que los policías "secuestraron la computadora portátil" de la abogada.Desde Argentina, Morales se refirió al hecho también en Twitter. Hermosa Gutiérrez fue trasladada hasta las oficinas policiales ante el riesgo de que "pueda ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar u obstaculizar" la investigación, según la orden de aprehensión.luego de que se divulgara un audio supuestamente con su voz en el que ordena a uno de sus partidarios que tiendan un cerco sobre ciudades y les corten el suministro de alimento."En octubre ganamos en primera vuelta y nos robaron el triunfo. Luego me obligaron inconstitucionalmente a renunciar a la candidatura presidencial. Ahora, secuestran mi documentación para evitar que postule a la Asamblea" legislativa, escribió Morales en un segundo tuit.Las encuestas en BoliviaEl heredero político de Evo Morales, el economista Luis Arce, encabeza con 26 por ciento las intenciones de voto, seguido por el derechista Luis Fernando Camacho y el ex presidente de centro Carlos Mesa, ambos con 17 por ciento. En cuarta posición figura la presidenta interina de derecha Jeanine Áñez, con 12 por ciento, según un sondeo de la firma Mercados y Muestras, difundido el domingo.El ex mandatario había delegado el jueves poderes a Hermosa y al abogado Wilfredo Chávez para que lo registren ante el Tribunal Supremo Electoral. Frente a esa posibilidad, el viceministro de Interior, Daniel Humérez, advirtió que "si él pisa territorio boliviano, inmediatamente (...) se procederá a su detención".Morales está impedido de participar en las elecciones del 3 de mayo como candidato a la presidencia, luego de que se anulara su triunfo en los comicios de octubre por "irregularidades" detectadas por una misión de la OEA.