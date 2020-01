Detienen a autor del vídeo del derribo del avión en Irán

Dónde meterán la cabeza todas las #ciberclarias y @cubadebatecu respecto al derribo del avión por parte de #iran. No tiraron un misil sino 2.https://t.co/OiQDelceCj — Avicii (@avicii202020) 14 de enero de 2020

, según la base Sar-Alá, de la Guardia Revolucionaria.Este centro militar emitió un comunicado, recogido por medios oficiales como la agencia Mehr en las últimas horas, que explica quer.Esta detención se enmarca, según la base de Sar-Alá, en las investigaciones de "las causas y los factores involucrados en el incidente aéreo", en el queNo queda clara la situación del detenido, cuyo video muestra una especie de fogonazo en el cielo y fue primero publicado por el periódico The New York Times, y si este arresto es uno de los varios que anunció la víspera el Poder Judicial iraní.Las investigaciones están siendo "exhaustivas y algunos individuos han sido detenidos", informó el portavoz del Poder Judicial, Gholamhosein Esmaili, quienPor su parte, el presidente iraní, Hasan Rohaní, subrayó queya que -indicó- no es solo culpable la persona que presionó el botón y disparó el misil, sino que "hay otros".Debido a la controversia generada, Rohaní instó al Poder Judicial a formar "un tribunal especial con un juez de alto rango y decenas de expertos" para investigar el caso.El Boeing 737-800 de UIA, que cubría la ruta Teherán-Kiev, fue derribado al poco de despegar delal ser, según explicó la Guardia Revolucionaria iraní., que ha generado una ola de descontento entre la población iraní.