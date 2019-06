Detienen a cónsul por trasladar a 3 cubanos

Una funcionaria consular de Nicaragua fue presentada ante el Ministerio Público de la Federación, tras ser asegurada en punto de revisión migratoria en Oaxaca en compañía de tres personas de nacionalidad cubana.Un reporte del Instituto Nacional de Migración (INM) indica que a las 09:00 horas de este domingo, agentes migratorios en compañía de fuerzas federales inspeccionaron un vehículo de color negro en la caseta de inspección de San Pedro Tapanatepec, Oaxaca, como parte de su trabajo de control migratorio.En el auto particular, que llevaba un letrero con la leyenda "Vehículo Oficial", viajaban cuatro personas: tres cubanos (2 hombres y una mujer) como pasajeros y la conductora, Socorro Fuentes González, quien se identificó como cónsul de Nicaragua en Tapachula.La mujer exhibió un visa diplomática vencida, ya que ésta tenía vigencia hasta el 11 de marzo de 2017.De acuerdo con el INM, ante la Cancillería mexicana la mujer sigue acreditada como funcionaria consular de Nicaragua en Tapachula, cargo que desempeña desde 2013, pero no ha renovado su visa."Como funcionaria acreditada ante el Gobierno de México tiene la responsabilidad de mantener una visa vigente para permanecer en el país y realizar sus funciones diplomáticas o consulares", puntualizó el INM.Al ser cuestionada sobre el origen y destino de los extranjeros, la mujer refirió que los llevaría a un albergue en Ciudad Ixtepec, Oaxaca.Sin embargo, se le informó que las personas de origen cubano que trasladaba estaban en condición irregular, por lo que no podrían continuar su tránsito a dicho destino."A la mujer que mostró su visa vencida, que la acreditaba como cónsul de Nicaragua, se le informó también de su estancia irregular, por lo que el INM revisa su situación y además fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República", agrega el reporte."La cónsul tiene inmunidad en el ejercicio de sus funciones, pero en el caso de comprobarse su participación en actos al margen de la ley, no la tendría".Los cubanos que viajaban con la diplomática fueron presentadas ante la autoridad migratoria para iniciar con el procedimiento correspondiente y, en su caso, llevar a cabo el retorno a su país de origen.