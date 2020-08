Detienen a diez hombres por abuso y tráfico de una menor de 13 años en Washington

Escuchar Nota

Diez hombres asociados con la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) fueron detenidos y acusados de agresión y tráfico sexual de una menor de edad, en un operativo conjunto del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE ) y el FBI, en Washington DC y cercanías.: Moisés Orlando Celaya-Veliz (25), José Eliezar Molina Veliz (20), Santos Ernesto Gutiérrez Castro (21), Carlos José Turicios Villatoro (22), Jonathan Rafael Zelaya-Veliz (24), Nelson Ezequiel Caballero Portillo (24) y Luis Alberto Gonzales (31); el guatemalteco Gilberto Morales (31); y los hondureños Sioni Alexander Bonilla González (20) y Orlando Alexis Salmeron Funez (38).Celaya, Molina, Gutiérrez, Turicios y Bonilla ingresaron a EE.UU. como menores no acompañados, según un comunicado de ICE.Otro individuo no identificado fue arrestado por ely actualmente no está sujeto a las autoridades de inmigración. Sin embargo, ICE está monitoreando el caso.Según documentos judiciales, en agosto de 2018 una adolescente de 13 años se escapó de un hogar para jóvenes en el norte de Virginia. Poco después de huir, llegó a los miembros de la MS-13, quienes la golpearon 26 veces con un bate de béisbol como parte de la iniciación de una pandilla. Luego, la traficaron sexualmente en Virginia y Maryland, a cambio de dinero y drogasDespués fue transportada a Maryland, donde fue vendida a numerosos pandilleros y otros clientes a cambio de efectivo. Las fuerzas del orden recuperaron fotografías y videos de la víctima mientras era explotada sexualmente, junto con numerosos mensajes en las redes sociales sobre la trata y explotación sexual.La MS-13, una banda criminal notoriamente violenta, fue designada como organización criminal transnacional por el