Detienen a dos ex funcionarios de Evo Morales; intentaban viajar a México

“Hasta en las peores dictaduras latinoamericanas se respetaban los salvoconductos. Hoy, a las 5 a.m, en el aeropuerto de El Alto, César Navarro y Pedro Damián Dorado fueron detenidos. Sus vidas corren peligro. Exigimos respeto al derecho internacional.”

Hasta en las peores dictaduras latinoamericanas se respetaban los salvoconductos. Hoy, a las 5 a.m, en el aeropuerto de El Alto, César Navarro y Pedro Damián Dorado fueron detenidos. Sus vidas corren peligro. Exigimos respeto al derecho internacional. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) February 1, 2020

El exministro César Navarro y el exviceministro Pedro Damián Dorado, contaban con salvoconductos otorgados ayer. Tras 82 días asilados en la Embajada de #México en #Bolivia. El gobierno de facto mató 36 hermanos y sigue encarcelando inocentes. #DictaduraEnBolivia pic.twitter.com/diuLHTElt3 — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) February 1, 2020

La policía boliviana detuvo acuando intentaban abordar un avión con destino a México, esto luego de recibir un, acuso Morales Ayma.A través de su cuenta de Twitter, acusó:El ex ministro de Minería,, y, ex viceministro de Desarrollo Rural Agropecuario, quienes, fueron detenidos en elen presencia de funcionarios de la Unión Europea y mexicanos.Luego de la detención,por lo que exigió respeto al derecho internacional.Sin embargo, la cancillerinformó que los dos asilados fueron trasladados al, luego de que el gobierno sudamericano les entregara los salvoconductos.Mediante un comunicado, la canciller boliviana informó que los asilados deberían ser trasladados a México sin ningún problema, bajo la garantía de los salvoconductos.Cabe señalar que la detención de Navarro y Dorado se da luego de la captura, el viernes, de la apoderada legal del ex presidente Evo Morales,, encargada de realizar los trámites para la