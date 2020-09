Detienen a dos por extorsión en Saltillo; contactaron a su víctima en redes sociales

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La tarde del lunes, elementos de la Fiscalía General del Estado realizaron la detención de dos sujetos que presuntamente trataron de extorsionar a un ciudadano, a través de redes sociales.



Los hechos ocurrieron a las 18:30 horas, en el estacionamiento de un centro comercial ubicado en el cruce del periférico Luis Echeverría Álvarez y la calle Prolongación Urdiñola, donde Héctor Miguel “B” y Ulises Alfredo “M”, ambos de 22 años, citaron a un hombre.



Aunque el caso se maneja con hermetismo, trascendió que los señalados habían contactado a través de Facebook al hombre, enviándole una serie de mensajes en los que lo amenazaban de hacerle daño e incluso de matarlo si no les entregaba una cantidad de dinero no especificada.



Temiendo lo que pudiera ocurrir, la víctima se habría visto obligada a ceder y acordó reunirse con los sujetos en el estacionamiento de la plaza comercial, no sin antes dar parte de la situación a las autoridades.



Fue así que personal de la unidad Antisecuestros de la FGE, se presentó en el sitio y realizó la detención de los extorsionadores, a quienes se les aseguró una réplica de arma de fuego con la que presuntamente amagaron a su víctima.



Los detenidos fueron internados en los separos y puestos a disposición del Ministerio Público, en espera de que se defina su situación legal.