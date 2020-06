Detienen a ‘El Puma’ fundador del Cartel de Santa Rosa de Lima

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Noé Israel El Puma, fundador del Cártel de Santa Rosa de Lima y ahora integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación fue detenido la madrugada de este miércoles en San Luis Potosí.



De acuerdo a la información con que cuentan autoridades estatales, actualmente El Puma opera para el Cártel Jalisco Nueva Generación la plaza de Querétaro y Guanajuato capital tras su ruptura con El Marro el año pasado.



La detención de El Puma por elementos del Ejército, se da luego de que este sábado El Marro acusara a las autoridades de estar del lado del Cártel Jalisco Nueva Generación y de solo atacar a su grupo, por lo que amagó con aliarse con el cártel de Sinaloa.



El Puma era el único de los hermanos Lara Belman que se encontraba en libertad gracias al cobijo del CJNG. Sus hermanos Fabián La Vieja y Luis Ángel El Tortugo fueron detenidos en los últimos meses, este último en una comida con dos soldados vestidos de civiles en un restaurante de Celaya cuando presuntamente buscaban una alianza para que la poca estructura del Cártel de Santa Rosa aceptara sumarse al CJNG.



Junto con José Antonio Yépez Ortiz El Marro, El Puma fundó el Cártel de Santa Rosa de Lima, era el mayor confidente y principal operador del líder huachicolero. Incluso eran compadres.



Su relación se fracturó el año pasado cuando una semana después de que inició el operativo “Golpe de Timón” para detener al El Marro y debilitar su estructura criminal, se ventiló una conversación con Hugo Estefanía Monroy ex alcalde de Cortazar y líder del PRD guanajuatense, en el que acordaban una reunión para que El Puma pudiera conseguir contratos de obra municipales y así dejar el cártel.



En la conversación, El Puma le dice al político guanajuatense que cuenta con 30 millones de pesos para invertir en campañas y garantizar contratos de obra pública en los municipios de Cortazar, Villagrán, Celaya, Juventino Rosas, San José de la Paz y San José Iturbide. De éste último incluso, presume que el presidente municipal Genaro Martín Zúñiga “yo lo puse, es mi amigo, yo lo traía moviendo hasta garrafas”.



Con lo que el líder del PRD ofrece sus contactos para cerrar el acuerdo, pues garantiza la ayuda de funcionarios perredistas y su propia experiencia en el manejo de recursos que “se pueden bajar limpiecitos, sin broncas”.



En la llamada, El Puma también critica al El Marro tras aparecer en un video presumiendo su poderío, lo que para él, solo complicaría la persecución de las autoridades pues debió ofrecer “que íbamos a retirarnos del tubo (robo de combustible) pero no de las armas” y que actuarían como un grupo de autodefensas contra otros cárteles que se peleaban el territorio.



Además dijo que ante el operativo contra El Marro debía tener un “plan b” por lo que ya estaba “juntando lana” para invertir en las alcaldías “porque la política es el dinero mejor ganado que puede haber”.



Lo que el líder del Cártel de Santa Rosa de Lima tomó como una traición y rompieron lazos.



Fue entonces que El Puma huyó a Culiacán, intentó agrupar a integrantes del Cártel de Sinaloa para crear una nueva célula delictiva en Guanajuato pero no tuvo éxito, por lo que terminó aliándose con el Cártel Jalisco Nueva Generación, los principales rivales del El Marro y los únicos que podían garantizarle protección.



Mientras que en noviembre del año pasado, el perredista guanajuatense Hugo Estefanía fue asesinado a balazos en un ataque directo.



Información por Milenio