Detienen a ex alcaldesa de León por peculado

La ex alcaldesa priísta de León, Bárbara Botello Santibáñez , fue detenida hoy por la mañana en su domicilio, confirmaron ex funcionarios de la administración que encabezó, quienes dijeron desconocer el motivo de la aprehensión, informó Milenio Trascendió que se le pudo detener por el delito de peculado por un monto aproximado de 100 mil pesos.La detención se registró alrededor de las 06:00 horas en el domicilio de la ex funcionaria, ubicado en el Club de Golf La Hacienda.En 2017 se inició un proceso de desafuero en contra de la priista que no se concretó, aunque derivó en una investigación de la Auditoria Superior del Estado de Guanajuato que determinó que Botello Santibáñez y su equipo otorgaron contratos de prestaciones de servicios, sin que los beneficiarios cumplieran su obligación.​