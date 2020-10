Detienen a ex delegado de SRE por golpear a empleados de un restaurante en Sonora

Escuchar Nota

Nuevamente Benjamin Hurtado ex Delegado de la SRE en Sonora y acompañado otra vez por Petra Santos protagoniza un escándalo en el restaurante Farallón al influjo del alcohol! Pregunta: cuánto cuesta una peda de este calibre ahi? Y la austeridad republicana de @lopezobrador_ ? pic.twitter.com/hbujB4yORr — Becker García (@beckerg123) October 24, 2020

“La falta administrativa de un ciudadano que pone en riesgo el orden público es de 36 horas. Es importante que las víctimas de su agresión pongan denuncia ante el Ministerio Público. Inaceptable la conducta de Benjamín Hurtado. En esta ciudad el trato es por igual para todos”, publicó López Cárdenas, quien fue demandada por Benjamín Hurtado por daño moral y perjudicar su imagen.

, protagonizó de nuevo un zafarrancho en un conocido restaurante en Sonora, donde fue acusado deEl ex delegado de la SRE en Sonora,, luego de ser denunciado por agredir al personal de seguridad en su intento por ingresar a una tienda de autoservicio con una bebida alcohólica en la mano.Según el parte de la Policía Municipal, el reporte de una persona agresiva provocando riña se recibió a las 22:00 horas del sábado en un restaurante ubicado sobre el bulevar José María Morelos y Avenida 7.Ahí mismo, señalaron que, solicitando de manera insistente información personalEn redes sociales circulan videos en los que se ve al ex delegado de Relaciones Exteriores en el interior del, y en estos se observa que discute con algunas personas.También se difundieron imágenes en las que se le observa cuando se le sube a la patrulla 035 de la Policía Municipal y los agentes se lo llevan detenido en la caja del pick up.En su cuenta de redes sociales, laseñaló como inaceptable la conducta del ex funcionario federal; y dijo que en esta ciudad el trato es por igual para todos.