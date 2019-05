Detienen a ex juez de Nayarit por fraude en Infonavit

El ex juez Mario Alberto 'N' fue detenido por su probable participación en el delito de fraude en agravio de un hombre, informó la Fiscalía General de Nayarit.El detenido fue puesto a disposición de un juez de Control en Nayarit para continuar los trámites de ley, los cuales decidirán su situación legal.Al ex juez de Compostela se le acusa de realizar un juicio especial hipotecario, en el que da cuenta que más de 25 mil derechohabientes del Infonavit fueron demandados por incumplir pagos y luego notificados en un domicilio, pero al no responder las acciones jurídicas fueron declarados en rebeldía.Ante esto se comenzó a consumar el retiro de las viviendas de los más de 25 mil derechohabientes.En la resolución, el juez de Compostela indicó que los demandados debían pagar al Infonavit, 183 mil 101 pesos por adeudos, así como gastos del juicio y de no hacerlo se procedería con el remate de cada una de las casas.