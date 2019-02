Detienen a ex secretario del Trabajo de Nayarit

Federico Gutiérrez Villalobos, ex secretario del Trabajo y Desarrollo Económico de Nayarit en la administración de Roberto Sandoval, fue detenido por elementos de la Policía Estatal en el municipio de Tepic.De acuerdo con la Fiscalía del Estado, al ex funcionario estatal se le investiga por presunto desvío de 70 millones de pesos, recursos federales ejercidos a través de la dependencia que encabezaba.La dependencia señaló que derivado de una orden de aprehensión otorgada por el Ministerio Público de Fuero Común, se llevó a cabo el operativo por elementos de seguridad.Asimismo se ejecutó orden de aprehensión en contra de Alejandro Hernández Grimm y Lázaro Valerio Esquinca, ambos se desempeñaron como directores del Fondo de Fomento Industrial entre 2011 y 2017.Los ex funcionarios fueron trasladados a la Fiscalía General del Estado, donde serán presentados ante el agente del Ministerio Público para definir su situación legal.El ex secretario del Trabajo fue identificado como uno de los ex colaboradores más cercanos al ex gobernador priista, a quien también se le investiga por presunto desvío de recursos, abuso de autoridad y peculado.