Detienen a ex subsecretario de Chiapas

"A través de la Fiscalía de Combate a la Corrupción se cumplimentaron las respectivas órdenes de aprehensión por los hechos constitutivos de delitos mencionados, poniendo a disposición del órgano jurisdiccional a las y los presuntos responsables", precisó.

apenas en enero pasado, fue detenido hoy por la Fiscalía General del Estado acusado del delito de tráfico de influencias.También fueron aprehendidos por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades otros cuatro ex servidores: Lorena "N" también ex funcionaria de la SGG; Ramiro "N", Diego Alberto "N" y Marcelo Ernesto "N", de la Secretaría de Obras Públicas.hacía uso de su cargo para presionar a otros servidores a que contrataran a personal que él recomendaba, incluso algunas versiones lo vinculan con la extorsión a funcionarios para hacer negocios con particulares, aunque no dieron más detalles., donde también fue señalado de irregularidades en el desempeño de sus funciones.Mientras que a los ex servidores de la Secretaría de Obras Públicas se les acusa de comprar insumos y realizaron adjudicaciones fuera de la ley, aunque no especificaron los montos ejercidos que podrían constituir daño al erario.en contra de los hoy imputados., conforme al eje uno de Gobierno Eficaz y Honesto que se establece como política pública para garantizar una gestión transparente.