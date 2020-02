Detienen a ex tesorero de Nogales, Sonora

Escuchar Nota

Sonora.- La Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS) ejecutó una orden de aprehensión en contra del Tesorero de la administración municipal periodo 2012-2015 del ayuntamiento de Nogales, Juan ‘N’.



De acuerdo con la FAS, el ex funcionario está acusado por el desvío de más de un millón de pesos de fondos públicos destinados a la construcción de centros de apoyo para personas discapacitadas, mujeres maltratadas y jóvenes con adiciones, además de un albergue para menores abandonados.



Juan ‘N’ ocupó tres años la oficina de la Tesorería del ayuntamiento bajo el mandato del priísta Ramón Guzman Muñoz.



​La fiscalía reveló que Juan ‘N’ tiene además diversas imputaciones en su contra por el desvío de recursos municipales por casi 9 millones de pesos, por lo que los Ministerios Públicos especializados probaron y justificaron al juez la necesidad de mantener en prisión preventiva al ex titular de las arcas municipales del cabildo de Nogales.



Las autoridades añadieron que el ex funcionario presuntamente hizo transferencias de dinero a proveedoras del ayuntamiento que supuestamente habían realizado trabajos para el municipio para desviar el dinero.