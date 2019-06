Detienen a hija de Niurka Marcos

Niurka Marcos acudió este jueves al Juez Cívico, en la Coordinación Territorial Miguel Hidalgo 4, para recoger a su hija Romina, quien fue detenida por llevar en su mochila una pipa con forma de pluma para fumar marihuana.La joven fue interceptada por cinco policías al salir de un casting en la colonia Escandón, de la alcaldía Miguel Hidalgo.Luego de que el Juez determinó que no había sanción que imponerle a la joven pues no se demostró delito alguno, la dejó libre.Niurka explicó que a Romina no la encontraron fumando y que de hecho, los policías actuaron de forma ilegal."A ellos (su hija y su amigo) les hicieron algo ilegal, abrir su privacidad, registrarles su mochila, detenernos sin haber cometido un delito y abusar de que son un par de jóvenes solos caminando por la calle."Obvio ella no está sola, me tiene a mí que soy una fiera para defenderla y que convocó a la prensa para que nos ayuden a inculcar a nuestros millennials a que sepan hasta dónde es autorizado y hasta dónde es penado; que se pueden negar a subir a una unidad en contra de su voluntad. ¡Es secuestro!".Enfrente de las cámaras, Niurka Marcos aseguró que llevará a su hija y a su amigo con psicólogos, para que platiquen sobre el consumo de drogas."Ellos podrían sufrir bullying, los voy a hacer pasar por el proceso que corresponde, ante un profesional para que me diga cómo están sus mentes".