Hallan vacío el camión donde viajaban inmigrantes que suplicaban auxilio en Texas

“La investigación aún está en curso ya que los agentes están siguiendo las pistas para avanzar en el caso y garantizar la seguridad de las personas”, dijo ICE en el comunicado.



“Continuaremos abordando la seria amenaza a la seguridad pública que representan las organizaciones de tráfico de personas y su imprudente desprecio por la salud y la seguridad de los traficados”, ahondó.

“Por donde él se subió se ve un poco levantado, eso es una puerta”, dijo en entrevista con Noticias Telemundo José Torres, dueño del estacionamiento donde las cámaras captaron al camión cisterna. “Se siente impotencia de no haber podido hacer algo al respecto”, se lamenta.

“No, no vemos nada, Dios, no tenemos oxígeno”, dijo uno de los migrantes cuando la operadora del 911 le preguntó si podía identificar dónde estaba ubicado el camión el lunes por la noche. Se podía escuchar de fondo en el audio a otras personas gritar, llorar y respirar con dificultad.

“Ayuda, bendito Dios”, es lo último que se escuchó antes que se cortara la llamada. “Los perdí” dijo la operadora.

“A mí me interesa simplemente saber si estas personas llegaron a donde iban y si están bien”, dijo Javier Salazar, alguacil del condado de Bexar, Texas en un video difundido por su oficina el miércoles.

