Detienen a Mariana; la mujer que fingió estar embarazada y desaparecida

Familiares buscan a la joven identificada como Mariana Liye Arredondo, quien ingresó para dar a luz al Hospital de la mujer ayer martes 3 de Diciembre en #CiudadJuárez, #Chihuahua, al preguntar les dijeron que no había ninguna persona registrada con ese nombre. pic.twitter.com/Iw2QkuOP1w — Qué Poca Madre (@QuePocaMadre_Mx) December 4, 2019

Mariana Liye reconoció que fue un invento que sostuvo por varios meses”.

Esta semana destacó el caso de, una mujerque ingresó al Hospital de la Mujer en, el pasado martes y despareció.Después de que las autoridades emprendieron un operativo de búsqueda para dar con su paradero, la Fiscalía General del Estado informó que la mujer fue detenida, ya que fingió su embarazo y su desaparición.Supuestamente, Mariana ingresó al nosocomio el pasado 3 de diciembre a punto de dar a luz, alrededor de las 13:00 horas, y no se volvió a saber nada de ella. Ante la situación, sus familiares empezar a buscarla, no obstante, en el hospital aseguraron que no había nadie registrado con su nombre.Alejandro Ruvalcaba, vocero de la FGE, informó que la detenida fingió durante meses estar embarazada y le mintió su pareja, familiares y amigos.El miércoles, Mariana Liye llegó por sus propios a la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), donde fue detenida y acusada de falsedad en las declaraciones rendidas ante el Ministerio Público.Debido a la movilización de autoridades que provocó, la FGE buscará sancionar a la mujer y abrió una carpeta de investigación en su contra, por el delito de falsedad; lo cual podría llevarla a comparecer ante un juez.