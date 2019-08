Detienen a médico del IMSS acusado de violar a paciente

Un médico del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) fue detenido en cumplimento de una orden de aprehensión girada en su contra por la violación de una paciente de 21 años de edad, a quien atendía por insuficiencia renal.De acuerdo con el diario Milenio, el ataque sexual ocurrió el 27 de abril de 2018, cuando el imputado, identificado como Agustín "N", de 45 años de edad, recibió a la víctima en cita médica en la Clínica 120 del IMSS, ubicada en la Alcaldía Iztapalapa.Puedes leer: Detecta IMSS a 8 mil empresas que simulan pagos de cuotasEl violador aseguró a la joven que le realizaría estudios para descartar un posible cuadro de salmonela. Ya dentro del consultorio, Agustín "N" se cercioró de que no hubiera nadie cerca y comenzó el ataque sexual.Debido a su débil estado físico y la falta de fuerza, la mujer no pudo reaccionar al ataque.Como producto de la violación, la víctima resultó embarazada, pero su enfermedad provocó que tuviera un aborto espontáneo.No fue sino hasta el pasado 7 de agosto que se giró una orden de aprehensión en contra del violador, quien amenazó a su víctima con dejar de practicarle la hemodiálisis si lo denunciaba.Agustín "N" se desempeñaba como Jefe de Servicios de Hemodiálisis y pese a que tras la denuncia en su contra se documentaron otros casos similares, el imputado continuó en su cargo hasta mayo de este 2019.El pasado viernes 9 de agosto, el juez de control, Federico Mosco González, impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra del acusado. Debido a que su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, será hasta este miércoles 14 de agosto que el juez resuelva si lo vincula o no a proceso.