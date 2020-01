Detienen a menor por desaparición de niña de 4 años

"Que ella se la pidió prestada a la mamá para ir a la tienda a comprarle galletas, a comprarle pan y se la llevó ya no volvió. Yo le dije a mi hija, mira ahorita ya no hay que confiarse de nadie ni de la propia sombra de uno”, expresó la mujer.



"La muchacha nos comentó que la mamá de la niña se la había prestado para llevarla al parque pero la llevó al parque y como se le hizo tarde, se fue y se metió a esa casa para quedarse ahí porque hacía mucho frío y dijo que al siguiente día se la iba a llevar… al parecer se hablaba de que había estado detenida pero no sé exactamente porque delito , ni porque situación", expresó José Luis Hernández.



Horas de angustia y desesperación vivieron familiares de, luego de que otra menor se llevará a la niña y ya no regresarán.Fue el viernes por la mañana cuando en el domicilio de la menor ubicado en Norias de Paso Hondo se encontraban los padres de la pequeña con un amigo de 16 años de edad y con quien aparentemente era su novia identificada como Natalia Elizabeth a quien tenía pocos días de conocer.Al estar platicando Natalia pidió permiso a la mamá para llevarse a la niña a comprar un pan a la tienda, pero ya no regresaron.Raquel Prado, abuela de Nesly, expresó que pensaron lo peor cuando no encontraron a la menor:Al notar que no regresaban, comenzaron a preocuparse y empezó la búsqueda, en redes sociales los familiares compartieron la fotografía de Nesly con la esperanza de localizarla.La mañana de este sábadopara tratar de dar con el paradero de la menor, pero más tarde elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes lograron localizar a la pequeña reportada como desaparecida ycomo presunta responsable del delito de sustracción de menores.De acuerdo con José Luis Hernández, integrante de la Policía municipal de Aguascalientes, la corporación recibió una llamada en donde se reportaba que la niña extraviada había sido reconocida.Explicó que, al arribar al lugar referido, ubicado en Norias de Ojocaliente, una persona manifestó que efectivamente, había llegado una muchacha el día de ayer en la noche con una niña chiquita, fue entonces cuando la menor salió en compañía de la niña extraviada.en donde se determinará la situación jurídica de Natalia Elizabeth quien de manera extraoficial se ha dicho podría está relacionada con otros dos casos similares.Al momento de la detención Natalia dio un nombre falso y dijo que tenía 17 años de edad, de hecho, en la alerta Amber y en redes sociales se le señalaba como Maite de aproximadamente 17 años de edad.