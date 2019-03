Detienen a niño tras negarse a honrar a la bandera

Un niño de once años fue recientemente detenido en el estado de Florida después de negarse a honrar a la bandera de Estados Unidos. El alumno de sexto grado de un colegio de Lakeland, unos 60 kilómetros al este de Tampa, dijo a su profesora que no se pondría en pie para el juramento a la bandera por considerar que la enseña de las barras y estrellas era racista y el himno, ofensivo para los negros, informó el Huff Post.El estudiante fue expulsado de clase y posteriormente arrestado por perturbar y desobedecer las órdenes para calmarse y dejar el aula. Se le trasladó a un centro de detención de menores y fue acusado de alterar la sesión escolar y resistirse a su arresto sin violencia.Según el expediente de la detención, el alumno fue arrestado por el agente escolar porque se negó a seguir las diversas órdenes, llamó repetidamente a los responsables del colegio racistas y se comportó de forma perturbardora. Desde el centro escolar sostienen que amenazó con hacer que despidieran al agente escolar y al director, y con golpear a la profesora.La profesora, que cubría una suplencia, asegura en una declaración escrita remitida a las autoridades escolares que le preguntó al chico "por qué si esto es tan malo no se iba a vivir a otro sitio". Según su versión, respondió: "Me trajeron aquí".Ella le abría contestado: "Bueno, siempre puedes volver, porque y o vine aquí desde Cuba y el día que no me sienta bienvenida encontraré otro lugar para vivir". "Entonces tuve que llamar a la oficina porque no quería seguir lidiando con él", explicó.La madre carga contra el colegioSu madre, Dhakira Talbot, se ha mostrado "molesta, enfadada y herida" por lo sucedido. "Mi hijo nunca había pasado por algo así. Se tenía que haber manejado de otra forma. Si se tenía que tomar alguna medida disciplinaria, debería ser contra el colegio. Nunca debería haber sido detenido", según recoge la web del canal de televisión local Bay News 9.Una portavoz del distrito escolar del condado de Polk, al que pertenece Lakeland, asegura que el niño no fue detenido por no honrar a la bandera, sino por la perturbación y no seguir las órdenes del personal. Según indica, los alumnos no están obligados a participar en el juramento a la bandera, de acuerdo con la legislación de Florida y del propio distrito, pero que la profesora sustituta lo desconocía. No obstante, aseguró que a la profesora no se le permitirá trabajar en ningún centro del distrito.