Detienen a otro ex juez de Nayarit por fraude en Infonavit

Jorge Ramón Marmolejo, ex magistrado del Poder Judicial, fue detenido por la Fiscalía de Justicia de Nayarit por estar vinculado al fraude a 60 mil derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).Luego de diversas denuncias presentadas por la propia Fiscalía de Justicia, un juez de control con sede en Tepic emitió la orden de aprehensión.Los delitos de los que se le acusa a Ramón Marmolejo son asociación delictuosa, ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, contra la administración de justicia, falsificación de documentos y fraude específico.El exmagistrado fue puesto a disposición del Ministerio Público para resolver las responsabilidades sobre las acusaciones en su contra.Cabe recordar que el 9 de mayo, tanto el ex magistrado Marmolejo como el ex presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de Nayarit, Pedro Antonio Enríquez Soto, fueron vinculados a proceso por el presunto fraude a 60 mil derechohabientes del Infonavit en siete estados del país, un monto obtenido de procedimientos ilegales y sobornos por 53 millones de pesos.Los ex magistrados tendrían que acudir a la firma quincenal, presentar una garantía de 15 millones de pesos en un plazo no mayor a 15 días, así como la prohibición de salir del estado mientras transcurre el juicio dentro de la causa penal 809/2019 por el supuesto fraude a derechohabientes del Infonavit.Entre los argumentos de la Agencia del Ministerio Público para determinar la vinculación a proceso de los ex magistrados, se encuentran en un cateo realizado en diciembre del 2018 a un inmueble asegurado por la Fiscalía de Justicia de la avenida Juárez en la colonia Centro en Tepic, se localizaron documentos y una lista de raya con cifras económicas que habrían supuestamente sido entregadas a funcionarios del Poder Judicial entre los años 2013 y 2018, por una cantidad de 53 millones de pesos.En diciembre del 2018, fueron acusados ante la Fiscalía de Justicia por una trama de fraude a derechohabientes del Infonavit que fueron despojados de sus viviendas en los estados de Chihuahua, Nayarit, Tamaulipas, Zacatecas, Sonora, Sinaloa y Jalisco en presunto contubernio con notarios públicos y funcionarios del Infonavit.De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de Justicia, desde el año 2013 al 2018, se realizó una asociación, arreglos o convenios entre apoderados legales y funcionarios de Infonavit, despacho externo de abogados y funcionarios del Poder Judicial, encabezados por el ex presidente del Tribunal de Justicia, un magistrado más, cuatro jueces de instancia, un notario público para llevar a cabo la ejecución hipotecaria.