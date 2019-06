Detienen a Pablo Montero en Playa del Carmen

Oscar Daniel Hernández Rodríguez mejor conocido como Pablo Montero fue remitido al juez cívico de Playa del Carmen por incurrir en una falta admistrativa derivada de violar una restricción para acercarse a sus hijos que viven en una residencia de Puerto Aventuras.La denunciante fue la señora Carolina Wielin Alegría quien por medio de una llamada al 911 denunció que Pablo Montero tenía prohibido acercarse a sus dos hijos menores de edad en tanto no se resuelva el litigio de divorcio en el que se encuentra la pareja.A las 2:00 de la tarde de este martes caluroso en Playa del Carmen, cuando Pablo Montero llegó al domicilio donde viven su todavía esposa y sus dos hijos menores y fue llevado, sin la mayor resistencia del cantante, a las oficinas de La Dirección General de Policía y Tránsito de Solidaridad.El cantante permaneció con el juez cívico por espacio de una hora hasta que llegó una persona desconocida a pagar una multa de la cual se desconoce el monto y minutos después quedó en libertad.Cabe señalar que Pablo Montero no traía aliento alcohólico y tampoco opuso resistencia, sin embargo, su esposa se mostraba muy alterada por la presencia del cantante con el que procreó dos hijos.Desde hace unos meses la pareja mantiene un litigio de divorcio, en tanto no se resuelva Pablo Montero no puede acercarse a sus hijos para evitar que mediante su fama, poder y dinero le arrebate los hijos a la mujer.Por último, Pablo Montero argumentó que no había sido notificado de ninguna restricción para ver a sus hijos.