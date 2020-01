Detienen a pareja de chihuahuenses con armas en Zacatecas

Escuchar Nota

Elementos de la Guardia Nacional interceptaron en carretera de Zacatecas, a dos personas (un hombre y una mujer) que trasladaban seis armas de alto poder (AR15) de Ciudad Juárez, Chihuahua a Fresnillo, Zacatecas.Los guardias nacionales de la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Infraestructura, implementaron un punto de revisión en la carretera federal 49 y a la altura del kilómetro 132+000 de la carretera (793) Entronque La Chicharrona-Cuencamé, tramo Rancho Grande-Cuencamé, justo a la altura del municipio de Juan Aldama , le marcaron el alto a un vehículo Volkswagen Polo, color rojo, con placas de circulación del estado de Chihuahua, pues circulaba a exceso de velocidad y los tripulantes no portaban el cinturón de seguridad.El conductor atendió el señalamiento de los guardias nacionales, quienes le solicitaron mostrara su licencia de conducir y su tarjeta de circulación, lo cual no pudo hacer, pues no llevaba consigo ambos documentos.Al efectuar una revisión al vehículo se percataron que en la cajuela llevaban una maleta abierta, con ropa, que ocultaba una bolsa de tela con armas largas de fuego desarmadas parcialmente y otra con cargadores desabastecidos.Por lo anterior, procedieron a detener a ambas personas y, en las primeras indagaciones, el conductor se identificó como José Alfredo “N” de 38 años de edad, quien era acompañado de Perla “N” de 35 años de edad, quienes aseguraron haber salido de Ciudad Juárez, Chihuahua y que se dirigían a Fresnillo, Zacatecas.A las personas les fue leída la Cartilla de Derechos que Asisten a las Personas en Detención y junto con las armas y cargadores quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación, quien continuará con las indagatorias correspondientes para deslindar responsabilidades.