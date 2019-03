Detienen a policías argentinos por agredir a pareja gay

Inadmisible la violencia polícial Ha o está pareja Condenamos energicamente lo sucedido y ya está hecha la denuncia en Asuntos internos Les responsables deben responder y deben ser sancionados con todo el peso de la ley https://t.co/n9jaPTNW1s — Esteban Paulón(@epaulonlgbt) 26 de marzo de 2019

Seis agentes de seguridad argentinos fueron arrestados este jueves por una denuncia realizada por una pareja gay que asegura haber sido brutalmente golpeada.Los hechos habrían sucedido en la madrugada del pasado lunes, cuando Alexis Do Santos, de 29 años, regresaba en auto a su casa en la localidad argentina de Santo Tomé, provincia de Santa Fe. Allí lo esperaba su novio, Nahuel Taborda, de 27, que había llegado un rato antes. Según denunciaron ante la Justicia, en ese momento un grupo de policías del Comando Radioeléctrico, que lo había estado siguiendo, se le arrojó encima, pero Do Santos logró ingresar a la vivienda.Como se negaban a salir, siempre según el relato de los jóvenes, los oficiales dispararon dos escopetazos y un agente desenfundó su pistola 9 milímetros. A los pocos minutos varios policías ingresaron al lugar por la fuerza."Se metieron en la casa y nos empezaron a pegar a los tres", contó Alexis a Página/12. Una amiga de la pareja y vecina del barrio intentó defenderlos, pero "terminó siendo brutalmente golpeada", agregó Leonela, hermana de Alexis y testigo de los hechos.Los tres fueron arrestados y trasladados a la comisaría 12 de Santo Tomé. Allí "los golpearon sin parar" y "los humillaron por su condición sexual mientras los torturaban", añadió la hermana del detenido.A las 5.30 de la mañana recién fueron atendidos por un médico, cuando Alexis comenzó a sufrir convulsiones ya que tiene un implante de acrílico en el cráneo debido a un accidente sufrido años atrás.Las víctimas hicieron la presentación correspondiente ante la Justicia por los delitos de "allanamiento ilegal de domicilio", "privación ilegítima de la libertad" y "torturas". Fueron respaldados por el subsecretario de Diversidad Sexual de la provincia, Esteban Paulón, quien desde el comienzo se puso a disposición.De acuerdo a lo planteado por los jóvenes, los agentes los agredieron con más énfasis cuando supieron que eran pareja. "Son putos, mirá como lloran los putitos", aseguran que les decía un oficial mientras los golpeaba. "Putito, aguantatela", gritaba otro.Paulón calificó lo sucedido como "un liso y llano hecho de violencia institucional que no se condice con una Policía de la democracia". Desde su perspectiva, los policías "tienen que tener una sanción ejemplar"."No vamos a admitir nunca más este tipo de actitudes que empiezan por una situación de violencia que vemos en muchos barrios, pero que se agravó cuando la Policía logra descubrir o visibiliza en Alexis y Nahuel una relación homosexual y los atacan con más violencia y más saña", concluyó.