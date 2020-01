Detienen a seis sujetos tras balacera en Querétaro

Ciudad de México.- Cinco personas intentaron impedir que elementos de la Policía de Investigación del Delito (PID) detuvieran a otro sujeto con orden de aprehensión por el delito de homicidio en grado de tentativa.



Así que cuando los elementos policiales se llevaban al acusado, el quinteto arribó al sitio, en dos camionetas, para impedir la detención, sin embargo, no lograron su objetivo.



Los agentes de investigación repelieron las agresiones, evitando que se liberara al imputado y se detuvo a esas cinco personas; no hay uniformados heridos, informó la Fiscalía General del Estado.



Esto pasó sobre las avenidas 5 de febrero y Bernardo Quintana, donde se detuvo con orden de aprehensión a dicha persona de alta peligrosidad, en donde hubo intercambio de detonaciones de arma de fuego con los agresores.



Se detalló que elementos de la PID repelieron la agresión conforme a los protocolos de uso legal de la fuerza, pero los tripulantes y ahora imputados resultaron heridos; la situación se controló totalmente.



Además se trasladó al hospital a una mujer que sufrió una herida de bala en un brazo, lesión que no pone en riesgo su vida.



También se le brindará la atención y acompañamiento para salvaguardar su integridad, por lo que se le dio vista a la Comisión Estatal de Víctimas.



Cabe señalar que el hombre que fue aprehendido por la orden judicial en su contra será puesto a disposición de la autoridad judicial.



Los demás detenidos serán investigados y en su momento puestos a disposición de la autoridad judicial por los hechos que resulten.



