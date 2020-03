Detienen a sospechosos por atentado contra primer ministro de Sudán

Escuchar Nota

“Este incidente perturbador no debe alterar los esfuerzos actuales para construir un Sudán estable, pacífico, justo y libre”, expresó la delegación europea en ese país.



“La Unión Europea se pronuncia de manera resuelta a favor de la transición democrática sudanesa y urge a todos los sudaneses a ejercitar un esfuerzo máximo de control, además de usar esas intenciones de paz en el soporte de las aspiraciones nacionales de paz, justicia y libertad para todos”, añadió la UE en un comunicado.



Autoridades de Sudán informaron hoy queAunque no dieron una cifra de los detenidos, la policía comunicó que el mandatario no sufrió ningún tipo de lesión durante elEl ataque sucedió este lunes 9, en los momentos en que, en la capital de Khartoum. Incluso, éste informó, vía Twitter, que se encuentra “en buena forma”.Agregó, en ese mensaje, queque actualmente pasa por un proceso de transición presidencial.El día de ayer, la Unión Europea (UE) lamentó el intento de asesinato perpetrado contra, y aseguró que el atentado no debe descarrilar la transición democrática en el país africano.