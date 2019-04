Detienen a sueco ligado a Julian Assange

Ecuador detuvo a un destacado programador informático sueco, uno de los primeros y ardientes partidarios de WikiLeaks, por una supuesta trama para chantajear al presidente del país, Lenín Moreno, por abandonar a Julian Assange.Ola Bini, de 36 años, fue detenido cuando intentaba viajar a Japón el mismo día en que Quito le retiró el asilo a Assange, quien permanecía desde 2012 en la embajada ecuatoriana en Londres.​"La Fiscalía General del Estado formuló cargos en contra de un ciudadano sueco, de 36 años, por su presunta participación en el delito de ataque a la integridad de sistemas informáticos", señaló el ente acusador en un comunicado.Agregó que un juez "dispuso prisión preventiva al procesado y la inmovilización de sus cuentas bancarias", mientras se realiza la instrucción fiscal que podría demorar hasta 90 días.Sin mencionar a Bini, la ministra del Interior, María Paula Romo, denunció que una persona próxima a Assange estaba implicada en un plan de desestabilización contra el presidente Lenín Moreno y que había realizado viajes al exterior con el ex canciller ecuatoriano Ricardo Patiño.La funcionaria también señaló a dos hackers rusos que viven en Ecuador y que están vinculados con "ataques sistemáticos" al gobierno ecuatoriano, sin que las autoridades hayan confirmado si son aliados de WikiLeaks.Ayer, Romo indicó que Bini es una "persona cercana a WikiLeaks" y que en los últimos años visitó al menos en 12 ocasiones la embajada ecuatoriana en Londres."Hay sospechas de que está interfiriendo en comunicaciones privadas o está usando sus conocimientos, su experticia para irrumpir en teléfonos, en correos electrónicos, en comunicaciones. Eso es un delito no importa si se hace en contra de un gobierno o en contra de un ciudadano común y corriente", dijo la ministra en declaraciones difundidas por el canal Teleamazonas.Assange se refugió en la embajada ecuatoriana en 2012, cuando enfrentaba en Suecia una investigación por presuntos delitos sexuales, que luego fue archivada.El entonces presidente de Ecuador, Rafael Correa (2007-2017), le concedió asilo diplomático al fundador de Wikileaks.Pero Moreno, su sucesor y ex aliado, retiró el asilo y también la nacionalidad ecuatoriana concedida en 2017.