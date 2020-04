Detienen a sujeto que huyó de patrullero

Escuchar Nota

Eagle Pass, Tx.- Un sujeto fue recapturado por oficiales del sheriff minutos después de haber escapado de la patrulla en la que esperaba ser transportado al departamento tras ser descubierto con una orden de arresto emitida en la ciudad de San Antonio.



El incidente ocurrió durante la madrugada del lunes cuando Miguel Ángel Cruz de 21 años de edad, tuvo origen en un punto del camino viejo a Uvalde, donde esta persona junto a otra fueron vistos caminando por la Patrulla Fronteriza.



El sheriff Tom Schmerber informó que tras ser detectada la orden de arresto activa por el delito de robo a mano armada, Cruz quedó bajo arresto y fue entregado a diputados del condado de Maverick junto con el otro, esto para no dejarlo solo en medio de la oscuridad y en una zona apartada de la ciudad.



Sin embargo cuando eran transportados a la cárcel, la persona que tenía la orden de arresto fue colocada en el asiento del copiloto con las debidas esposas, mientras su compañero en la parte de atrás.



En algún momento este último se dedicó a molestar al oficial quien pidió apoyo cuando llegó a una tienda para hablar con él y bajarlo debido a que no tenía cargos de ningún tipo.



Ese fue el momento en que Cruz abrió la puerta y se echó a correr hasta llegar a la calle Bob Rogers donde fue capturado.



El otro sujeto que se quedó afuera de la tienda fue visto por un patrullero que le emitió una multa debido a que no tenía cubre bocas.