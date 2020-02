Detienen a turistas en playa concesionada, porque no usaban camastros

Escuchar Nota

Elementos de la #Policía Turística de Solidaridad golpearon y abusaron de su autoridad para sacar de la arena a turistas mexicanos que estaban sentados en la zona de Playa Mamitas, pues el club aseguró que esa área es de su propiedad. #PlayaDelCarmen #Denuncia pic.twitter.com/k9R9kuYwEP — LSRQROO (@lsrqroo) February 17, 2020

Un par de turistas que se encontraban descansando sobre la arena en, ubicada en la, fue arrestado por elementos de la Dirección de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Solidaridad, este domingo.El hecho fue, quienes se encontraban también en la misma playa y difundieron los hechos a través de videos viralizados en redes sociales.En las imágenes se aprecia cómoy de la Policía Municipal,en donde disfrutaban del sol y la vista al mar, sin hacer uso de lose infraestructura del club de playa concesionado a Mamitas.Algunos de los agentes portaban armas largas y se encontraban cubiertos del rostro, frente a los turistas y clientes que se encontraban en el mismo lugar."Están deteniendo a estos chicos, esposados,literal, aquí estamos; la están llevando esposada a la chava y al chavo", se escucha a una mujer, narrando lo sucedido mientras videograba la escena.En un momento, la joven que está siendo esposadapues teme que en la patrulla le hagan "algo"."Me estás lastimando, me estás lastimando. Ella me va a hacer algo, en la patrulla me va a hacer algo; me estás lastimando, ya suéltame", pedía la vacacionista, a la mujer policía que le colocaba las esposas.De acuerdo con testimonios,con número 82729.Este tipo de situaciones ha sido recurrente en playas de lay, pese a que varios episodios similares han trascendido a nivel mediático, como una violación al derecho a disfrutar de las playas, continúan repitiéndose, bajo el argumento de que forman parte de una, aunque no se haga uso de camastros e infraestructura de hoteles, bares o clubes de playa.