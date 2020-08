Detienen a uno de los 19 ex funcionarios de la PF por supuestos desvíos millonarios

Escuchar Nota

Ciudad de México.- En un operativo conjunto, personal de la Guardia Nacional y de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Seido) detuvo a uno de los 19 ex funcionarios de las extintas Policía Federal y de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), por su presunta participación en el desvío de más de dos mil millones de pesos.



Entre los principales inculpados en este caso se encuentran los ex secretarios generales de la Policía Federal, Frida Martínez Zamora y Jesús Orta Martínez.



Autoridades federales revelaron que fue aprehendido Eleuterio Enrique Pérez Romero, quien se desempeñaba como jefe de departamento de la Coordinación de Administración y Servicios en la Secretaría de Gobernación, dependencia a la que pertenecía la CNS y que ahora se convirtió en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).



Las órdenes de captura fueron emitidas a petición de la Seido el pasado domingo, y de inmediato se pusieron en marcha operativos para la detención de los imputados, por lo que ahora son considerados prófugos de la justicia los ex secretario generales de la Policía Federal y 16 ex servidores públicos más.



Se dio a conocer que, de acuerdo con las investigaciones que realizaron la Fiscalía General de la República (FGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a solicitud de la SSPC, se detectó que los desvíos de recursos se registraron en la partida destinada a gastos en seguridad pública y nacional.



Según las pesquisas, se presume que Frida Martínez Zamora y Jesús Orta Martínez se otorgaron cheques nominativos a su favor por sumas millonarias, además de haber impulsado y autorizado compra de bienes y servicios con sobreprecios.