Detienen al beisbolista Randy Arozarena; quiso llevarse a su hija a la fuerza y golpeó a su exsuegro

Yucatán.- Randy Arozarena, pelotero que brillara en la pasada postemporada con los Rays de Tampa Bay, fue detenido por llevarse a la fuerza a su hija menor de edad, misma a la que sacó de una vivienda donde reside su ex mujer en Merida, Yucatán.



Medios en Yucatán aseguran que el cubano, que recién contrajo matrimonio, llegó a la casa de su ex pareja con el pretexto de entregarle unos regalos a la menor, pero intentó llevarse a su hija sin el consentimiento de la madre.



La versión de la prensa local agrega que Arozarena forcejeó con su ex pareja e incluso llegó a los golpes con su exsuegro.



Randy arribó al lugar acompañado de un amigo, pero al darse este suceso, se escucharon gritos en todo el vecindario, lo que atrajo la atención de vecinos, quienes denunciaron inmediatamente.



De acuerdo a otros reportes, Arozarena ya tiene antecedentes de denuncias de violencia contra su ex mujer y falta de manutención a la niña que trató de llevarse a la fuerza.



El pelotero cubano tuvo una gran postemporada en este 2020, al batear para .377 de porcentaje con 10 home runs y 14 carreras impulsadas.