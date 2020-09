Detienen al jefe de la unidad antisecuestros de Zacatecas

Escuchar Nota

"Creo que Zacatecas tiene una policía ministerial confiable, que no está a lo mejor como otras del estado, que en verdad se rozan o tienen algo que ver con un grupo delictivo".

Agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido)(FGJZ), cuando intentaba cruzar la frontera entre Matamoros, Tamaulipas, y Brownsville, Texas.De acuerdo con fuentes del gobierno de Zacatecas y de la Secretaría de Seguridad Pública, elementos de la Seido realizaron ese día cateos en varios domicilios propiedad de Domínguez Saldívar en las ciudades de Zacatecas y Fresnillo, pues ya tenían unaAyer por la tarde, La Jornada solicitó a Francisco Murillo Ruiseco, titular de la FGJZ, una opinión sobre el arresto de su subordinado; sin embargo, el vocero del funcionario respondió que "no existe confirmación sobre dicha detención".En los recientes 10 años, el comandante Domínguez Saldívar ha ocupado cargos importantes en la Procuraduría General de Justicia, hoy FGJZ. En septiembre de 2010, el gobernador priísta Miguel Alonso Reyes lo designó director de la policía ministerial.En 2016, el actual gobernador,, también priísta, lo ratificó en ese cargo. A mediados de febrero de 2019 fue relevado por Héctor Martínez de la Cruz, pero Domínguez Saldívar no dejó la FGJZ, pues fue designado jefe de la unidad antisecuestros.El pasado miércoles Tello Cristerna pidió a Ismael Camberos Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas (SSPZ), la renuncia de Domínguez Saldívar. De acuerdo con autoridades federales,El 9 de octubre de 2018, ante la, comparecieron ante el Congreso local tanto Camberos Hernández –entonces titular de la SSPZ– como el fiscal Francisco Murillo Ruiseco.El fin de semana previo,El fiscal Francisco Murillo Ruiseco defendió a Domínguez Saldívar y puso en duda la credibilidad de las mantas.El 27 de abril de 2017 hubo una reunión urgente en la FGJZ por la, a plena luz del día.Además del fiscal y del director de la policía ministerial, estuvo, presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.Ahí Gustavo Domínguez aseguró que él y sus elementos no tenían interés en afectar la labor de los medios, defendió a su corporación y puso en duda a otras: