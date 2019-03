Detienen al ‘Rogelin’, homicida del yerno de regidora

Uno de los homicidas de Ángel Fernando Reyes García (Grafica) yerno de la Regidora del PRI Luz María Rincón en el Municipio de Frontera Coahuila quien murió salvajemente golpeado y herido, fue detenido por la Policía Municipal de esta ciudad y posteriormente fue consignado ante las autoridades de la Fiscaliza General del Estado, se trata de Rogelio "Rogelin" Ortiz Escobedo mientras que su hermano Horacio "Bebo" Ortiz Escobedo aun sigue prófugo de la acción de la justicia.Previo a su consignación el imputado acepto los hechos sangrientos en que masacraron a Reyes García la madrugada de este domingo en el cruce de las calles 16 de Septiembre y Occidental de la colonia del mismo nombre, resultando en los estudios criminalísticos que el occiso falleció por diversas lesiones en el cuerpo producidos por arma blanca así como por los golpes que recibió con un garrote en la cabeza y que daño de gran manera su masa encefálica.Posterior a su detención la esposa de Rogelio de nombre María de los Ángeles Lugo Medellín promovió por medio de su abogado un juicio de amparo ante el juzgado cuarto de distrito por una supuesta ilegal detención, situación que habrán de resolver las propias autoridades ministeriales en las próximas horas.Se conoció que durante las investigaciones Karla Puentes esposa del difunto señalo a otros involucrados, derivado de ello se detuvo provisionalmente a Nazario Escobedo Pedroza a quien se le señalaba como el autor de haber realizado disparos con arma de fuego, derivado de las pruebas de radiozonato de sodio se confirmo que esta persona nunca acciono un arma de tal tipo pues no se encontraron rastros de pólvora en su ropa y anatomía.De iguala manera quedo en libertad Jesús Horacio Escobedo Pedroza alias "Cala" pues se comprobó que no estuvo involucrado en los actos sangrientos en que perdió la vida Ángel Fernando, los involucrados son familiares directos de Genaro Escobedo Cedillo ex Director de Seguridad Publica de esta ciudad, ex Regidor en el 2018 en la administración del acalde priista Florencio Siller Linaje y actual Director de Fomento Agropecuario en la gestión 2019-2021.