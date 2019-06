Detienen en Chiapas a ex jueza por absolver a asesino confeso

La Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE), a través de la Fiscalía de Combate a la Corrupción, detuvieron a la ex jueza Isabel ‘N’, por el delito contra la administración de justicia.El caso derivó de la causa penal en la que un Juez de Control mencionó que existían datos de prueba suficientes para establecer que la ex servidora pública había incurrido en la hipótesis de dictar una sentencia definitiva contraria a las actuaciones seguidas en juicio.La ex jueza Isabel 'N' dictó sentencia absolutoria contra Omar Fernando ‘N’, por el delito de feminicidio, en contra del criterio a la pruebas que están en la causa penal.Actualmente Omar Fernando 'N' está sentenciado por ser asesino confeso de una mujer.La Fiscalía indicó que la imputada fue presentada ante el órgano jurisdiccional, siempre respetando sus derechos humanos y el debido proceso. Asimismo, informó que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado suspendió de sus funciones el 31 de octubre de 2018.