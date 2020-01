Detienen en Florida a Augustus Invictus, supremacista blanco

Estados Unidos.- El nacionalista blanco Augustus Sol Invictus, ex aspirante al Senado de Estados Unidos, fue arrestado el lunes pasado en Melbourne, Florida, bajo los cargos de secuestro, violencia doméstica y posesión de arma de fuego, informó la prensa local.



La policía del condado de Brevard recibió la orden de arresto emitidas por las autoridades de Rock Hill, en Carolina del Sur, a quien se consideró como un “fugitivo fuera del estado”, señaló El Nuevo Herald.



Austin Gillespie, mejor conocido como Augustus Sol Invictus, es un abogado conservador de Florida que lideró el mitin de supremacistas blancos y neonazis “Unite the Right” en Charlottesville, Virginia, en 2017 que terminó en tragedia, con la muerte de una mujer y 28 heridos.



Los hechos de la persona muerta y los lesionados ocurrieron cuando un neonazi atropelló a manifestantes que estaban cerca del lugar en contra del movimiento blanco, evento al que asistieron hombres blancos quienes realizaban el saludo nazi.



Ahora, al excandidato al Senado en 2016 se le detuvo en un centro comercial por violencia, aunque no se saben mayores datos y está preso sin derecho a fianza, cuya comparecencia será el 15 de enero.