Detienen en Texas a hijo de Vilma García, regidora de Matamoros

Escuchar Nota

Estados Unidos.- Daniel Seguy García, hijo de la regidora priista, Vilma García, fue detenido en Texas acusado de lavado de dinero.



De acuerdo con un reporte del departamento del Sheriff del condado de Kleberg, el joven de 19 años de edad fue arrestado la tarde del miércoles por transportar una cantidad en efectivo mayor a los 35 mil dólares.



Aunque no se especificó el lugar de la detención, dicho condado cubre principalmente la ciudad de Kingsville, a unos 200 kilómetros de la frontera con México.



Seguy García también es hijo del ex diputado local y ex funcionario federal, Jaime Seguy Cadena.



Un Juez le fijó una fianza de 50 mil dólares.



En enero, otro hijo de la regidora fue detenido en Alabama por posesión de metanfetaminas y un arma de fuego.