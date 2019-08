Detienen, exhiben.. y liberan a policías

La jueza de Control, Delia Valentina Meléndez, dio prisión preventiva de 12 meses a José Luis M. M., coordinador operativo de la Policía Municipal de Madera, luego de desechar la solicitud de la defensa para declarar ilegal su detención.El delito por el que se le acusa al jefe policiaco de Madera es portación ilegal de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. Los otros catorce policías municipales que también fueron detenidos, exhibidos y acusados de obstaculizar un operativo contra grupos criminales, quedaron en libertad al agotarse el plazo para fincarles cargos y no encontrar elementos suficientes para acreditarles la posible comisión de un delito.El miércoles 14 de agosto, elementos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y efectivos del Ejército Mexicano, realizaron un operativo en la zona de El Largo Maderal, municipio de Madera, con el objetivo de cumplimentar órdenes de aprehensión en contra de líderes criminales que operan en aquella región; sin embargo, la Fiscalía General del Estado acusó a 15 policías municipales de obstaculizar el operativo.Durante la audiencia de formulación de imputación celebrada ayer, el Ministerio Público relató la forma en la que ocurrieron los hechos y estableció que los catorce elementos de la Policía Municipal bajo el mando de José Luis M. M., quien portaba un fusil AK-47, “encañonaron” a los elementos de las fuerzas estatales, mientras esta persona los amenazaba de muerte, si no se retiraban del lugar.Tras su detención, se corroboró que el imputado no está incluido en la licencia colectiva para el uso de armas de fuego que otorga la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a través de la Fiscalía General del Estado (FGE).La defensa del imputado alegó que la detención fue ilegal, además de que se prolongó su disposición ante el Ministerio Público, por su traslado a la ciudad de Chihuahua, que es sede a un distrito judicial distinto al que corresponde, sin que se pudiera establecer ingobernabilidad en Cuauhtémoc, que es el punto más cercano.Sin embargo, la jueza declaró legal la detención de José Luis M. M., imponiéndole la prisión preventiva de hasta 12 meses como medida cautelar, pues el imputado no logró comprobar su lugar de residencia para no evadir la acción de la justicia.Por decreto oficial, desde febrero del 2017 el municipio de Madera se encuentra bajo el Mando Único; sin embargo, el fiscal César Augusto Peniche Espejel explicó que se había iniciado el proceso para la transición que permitiera al Municipio retomar el control de la seguridad pública y se asignó a José Luis M. M, como coordinador operativo.De igual modo, expuso que los catorce agentes restantes que quedaron en libertad, podrán reincorporarse a sus labores como policías municipales pues no se les comprobó la comisión de un delito y estarán bajo los restricciones de la ley, es decir, podrán ser citados a declarar si así lo considera el Ministerio Público.