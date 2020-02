Detienen investigación sobre abuso a menor, sin interés de familia

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El 15 de octubre de 2019 el Ministerio Público abrió la carpeta de investigación número 269 en donde una pareja denunció el abuso sexual del que había sido víctima su hija mayor, de 13 años, siendo señalado un familiar de la menor, quien se conoce abusó de ella por siete meses.



En la denuncia se informó cómo fue que sucedieron los actos y las pruebas con las que contaban, debido a que el padre de la afectada es el primer testigo, pues él encontró a su cuñado forcejeando y abusando de su hija.



La denuncia fue interpuesta por la familia, sin embargo, fuentes extraoficiales aseguraron que dicha carpeta a pesar de que existía, la investigación no trascendió por falta de interés de la familia, pues el 26 de octubre del mismo año el padre de la menor fue citado para declarar, al ser el único testigo con el que se contaba para asegurar que las acusaciones tenían fundamentos. Sin embargó al no asistir el proceso perdió fuerza.



Así mismo, la familia informó que, al momento de pedir un informe de los sucesos, las dependencias se señalaron una a otra, pues antes de tener conocimiento del caso dado a conocer a través de Tele Saltillo, no se sabía quién había recibido en primera instancia el reporte.



Ante esto la familia, aseguró que era difícil conocer el procedimiento y ver qué dependencia era la correcta para acudir, motivo que los hizo buscar varias opciones, desconociendo quién sería al final de la situación el que tomara el caso.



Hasta ayer se supo que el padre de la menor no asistió a dicha cita, puesto que nunca recibió el citatorio, sin embargo, la tarde de este martes se tomó su testimonio, posteriormente se realizara el peritaje.