Detienen otra vez a ex duartista de SNTE

El ex secretario general de la Sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alejandro Villarreal, fue reaprehendido por autoridades de Chihuahua.El Fiscal General del Estado, César Peniche, informó que la madrugada de este lunes se dio cumplimiento a una nueva orden de aprehensión en contra del ex líder magisterial.A Villarreal, ligado al ex Gobernador priista César Duarte, se le acusa de otro desvío de un millón y medio de pesos.De acuerdo con la indagatoria, los Servicios Educativos de Chihuahua en Ciudad Juárez entregaron un millón y medio de pesos que supuestamente serían destinados a apoyos al sindicato, lo que por sí solo, se indicó, era ilegal.El 19 de octubre de 2018, aunque había sido recapturado, autoridades de Chihuahua liberaron a Villarreal por un amparo que obtuvo de la justicia federal.En aquella ocasión, luego de haber sido ejecutada la orden de aprehensión por un presunto desvío de 1.5 millones de pesos, su defensa acreditó ante el juez de control un amparo que había promovido, en el que el Juez Tercero de Distrito le concedió la suspensión definitiva.Por ello, no le formularon la nueva imputación por presunto peculado, pese a que se le ejecutó la orden de aprehensión por la causa penal 3464/18.El 12 de octubre, Villarreal Aldaz había salido del Cereso Estatal de Aquiles Serdán al obtener libertad condicional, para lo cual pagó un millón y medio de pesos, sin embargo, estaba impedido para salir del estado.Villarreal Aldaz enfrentaba entonces tres procesos penales por presunto peculado.Uno de los casos del ex secretario magisterial es su probable intervención en el desvío de 3 millones 500 mil pesos.De acuerdo con la acusación de la Fiscalía General del Estado, en previo acuerdo con servidores públicos Villarreal Aldaz participó en el desvío simulando instalar paneles solares en el hotel Sntenario, a finales de mayo y principios de junio de 2016, en la ciudad de Chihuahua.La FGE estableció que la cantidad la recibió directamente Villarreal Aldaz.Otro proceso es por un presunto peculado de 5 millones de pesos, desviados de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH).