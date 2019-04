Detienen producción de libro y poeta pierde 400 mil pesos

La producción del libro La destrucción del padre, con el que Esther Monserrat García García ganó el X Certamen Internacional de literatura “Sor Juana Inés de la Cruz” 2018 en el rubro de poesía, fue suspendida y la autora no recibirá los 400 mil pesos del premio.Lo anterior, porque García García presentó ese texto para concursar en agosto de 2018 en el estado de Coahuila y también resultó ganadora. En ambos casos envió La destrucción del padre, con el seudónimo "Nadie".La producción de la obra ganadora ya estaba iniciando pero se detuvo el proyecto y en cuanto a la entrega de los 400 mil pesos, la ceremonia estaba sujeta a la agenda del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo.El editor en jefe del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal del Gobierno del Estado de México, Félix Suárez, lamentó que la poeta no respetara las reglas de los concursos.“Esta situación no va a perjudicar ni a la literatura nacional ni a la poesía como género; se trata de un error personal y cada quien carga con sus errores y con sus consecuencias", dijo a Notimex.El Consejo Editorial, aseguró, se alinea con el del jurado calificador integrado por David Huerta (poeta), Bernardo Ruiz (poeta y tallerista) y José María Espinasa (editor, ensayista y poeta). En este momento, Huerta está en Estados Unidos y Espinasa en España, por lo que firmarán una nueva acta en el transcurso de la semana, cuando se reúnan.“Somos muy respetuosos de la decisión del jurado. Estamos en espera de que la nueva acta sea firmada y emitida por los tres poetas. Nuestra posición es la misma que la de ellos”, reiteró Félix Suárez, quien piensa que la autora, por ser joven “tiene una vida y una carrera muy prometedora por delante, debido a la calidad de su trabajo literario”.Así, Esther Monserrat García García, ha sido descalificada del X Certamen Internacional de literatura “Sor Juana Inés de la Cruz” 2018 en el rubro de poesía, como lo adelantaron ayer los tres miembros del jurado, David Huerta, Bernardo Ruiz y José María Espinasa, quienes mostraron su asombro y desagrado ante la conducta de la escritora.