Deudos podrán ver cuerpos de fallecidos por Covid-19, pero sin tocarlos

Escuchar Nota

“Para cadáveres plenamente identificados, antes de realizar su traslado a la morgue de la unidad hospitalaria, puede permitirse el acceso solo a dos familiares y/o amigos más próximos y cercanos.



“Deberán utilizar precauciones de contacto y gotas, supervisada por personal de salud. Se les otorgarán los Equipos de Protección Personal y se dará la recomendación de no establecer contacto físico con el cadáver - no tocar ni besar el cuerpo-, ni tener contacto con las superficies u otros fómites de su entorno que pudiera estar contaminados”, se lee en el documento.



Familiares de personas que fallezcan a consecuencia de COVID-19, tendrán permitido ver sus cuerpos - sin tocarlos- , para lo cual, se les proporcionará equipo de protección personal y serán supervisados por personal capacitado, autorizó la Secretaría de Salud.De acuerdo a los lineamientos de, se establece lo siguiente:Siguiendo el protocolo hospitalario ante Covid-19, el cuerpo, debe introducirse en una bolsa de traslado para cadáver biodegradable, que reúna las características técnicas sanitarias de resistencia a la presión de los gases en su interior e impermeabilidad.La introducción en la bolsa se debe realizar dentro de la propia habitación. Una vez que el cadáver esté adecuadamente empacado en la bolsa, se recomienda la desinfección externa de la bolsa con solución de hipoclorito al 0.1 %.Al momento de la entrega de los restos, se establece que la familia debe contar ya con un plan de disposición del cuerpo, con los servicios funerarios contratados y se recomienda no abrir el ataúd.Los lineamientos establecen la prohibición de la incineración de los cuerpos no identificados o identificados no reclamados de personas fallecidas por sospecha o confirmación de SARS-CoV-2, situación que se deberá reportar a las autoridades correspondientes y a la Comisión Nacional de Búsqueda con la entrega de foto y datos biométricos de la persona fallecida.-Que el cuerpo está plenamente identificado y reclamado-Que familia ha sido informada y está de acuerdo con la decisión de cremación-Que no se trate de una muerte violenta o en investigación judicial-Las cenizas pueden ser objeto de manipulación sin que supongan ningún riesgo infeccioso-Cabe señalar que los féretros no podrán ser reutilizados