Devastación atómica, relatos de un horror

El 6 de agosto de 1945 la ciudad japonesa de Hiroshima despertó con un estruendoso sonido y una luz tan potente que eclipsó a la del sol que nace en su país, ya que en plena Segunda Guerra Mundial el avión militar Enola Gay dejó caer la primera bomba atómica usada en un enfrentamiento bélico.El horror y la muerte se expandió en un radio de 1.6 kilómetros de distancia de la detonación dejando un número de 140 mil víctimas. Aún así sus efectos se dejaron sentir generaciones después en enfermedades a causa de la radiación: huesos frágiles y dientes que se caen, malformaciones corporales y un recuerdo en el corazón de los japoneses que vieron arder sus casas y quedaron ciegos al mirar a los ojos de la muerte, cuya forma fue una nube de color rojo, acompañada del sonido del caos.Hablar sobre esos eventos y no olvidar para no repetir, es uno de los objetivos que se alcanza con la literatura, además de encontrarse con ese dolor ajeno y sentirlo propio. Es por eso que Zócalo recomienda cinco libros que hablan sobre la explosión más mortífera de la historia.Kenzaburo Oe es uno de los autores japoneses de más renombre en la actualidad. Merecedor del Premio Nobel de Literatura en 1994, es también un conocido pacifista antinuclear. Esto debido al contacto que mantuvo con los habitantes de Hiroshima en 1963.Durante ese año, Oe se desempeñaba como reportero y comenzó una serie de crónicas sobre los sobrevivientes de la radiación, los médicos que servían a los enfermos radioactivos, los periodistas que clamaban justicia ante el terror, así como los militares que se arrepentían y avergonzaban del suceso y la falsa lucha. Estos reportajes fueron reunidos en un libro conocido como Cuadernos de Hiroshima (Anagrama, 2012).En el que el autor no sólo aborda esas historias de valor y heroicidad ante el enfrentamiento de una vida dolorosa, sino que es también un recordatorio de la dignidad humana que se eleva en los momentos más terribles de la vida y que salen a flote para sobre llevar la tragedia y la desgracia.Hiroshima (DeBolsillo, 2016), del periodista John Hersey, es un libro central del tema. En él, el corresponsal de la revista Time cuenta la historia de seis supervivientes de la explosión: Terufumi Sasaki, un joven cirujano; Hatsuyo Nakamura, una viuda con tres hijos; Wilhelm Kleinsorge, un misionero alemán;Toshiko Sasaki, un joven oficinista, y el médico Masakazu Fuji y el pastor Kiyoshi Tanimoto.Hersey hace un recuento de sus vidas antes y después del siniestro que cegó a una ciudad. La sorpresa de la muerte que irrumpió como un trueno en su vida cotidiana; la confusión del momento y la posterior preocupación por sus seres queridos, así como la lucha por el rescate de los cuerpos y personas anónimas y desconocidas. Todo ello narrado con maestría y humanidad.El reportaje de Hersey es un libro en el que puede sentirse la crueldad humana al permitir ese Apocalipsis, ya que sus palabras no se ahorran detalles para mostrar ese enorme vacío que ha quedado para siempre en la historia de la humanidad.En 1973 apareció el primer número del manga Pies Descalzos: Una Historia Sobre Hiroshima, del dibujante Keiji Nakazawa. Sobreviviente junto con su madre del bombardeo, escribió esta serie utilizando su vida como inspiración.La historia de Pies Descalzos, relata la vida de Gen Nakaoka, un niño de 6 años que proviene de una familia pacifista, razón por la cual son mal vistos en su barrio. A lo largo de los cuatro tomos del manga, que constan de casi 800 páginas cada uno, el lector profundiza en la vida de los personajes principales -Gen, su madre, su padre y hermanos-, como de los secundarios que aparecen y desaparecen de la vida de este.Aunque el melodrama inunda las páginas de Pies Descalzos y la narrativa gráfica de Keiji es brutal y directa, la emoción que se imprime en la obra no es de una tristeza profunda, sino más bien de una esperanza que mantiene estable a su protagonista y a su madre, quienes recuerdan siempre las palabras del padre: “Tienes que ser como el trigo que brota durante el frío invierno, crece, a pesar de ser pisoteado, fuerte y recto y apuntando al cielo, hasta que finalmente es coronado por una hermosa espiga”.El término “lluvia negra” hace referencia a los residuos que cayeron después de la explosión de la bomba Fat Boy. Esta provocó enfermedades a miles de personas que, sin ser conscientes de los peligros estuvieron expuestos a ella, y es también el título de la novela escrita por Masuji Ibuse, y publicada en 2007 por Libros del Asteroide.Lluvia Negra cuenta la historia de la joven Yasuko, una trabajadora que tuvo contacto con la precipitación tóxica. Esto inicia una serie de habladurías sobre su persona y su salud, lo que evita que consiga matrimonio. A raíz de eso sus tíos Shigematsu y Shigeko, inician una serie de diarios en lo que se relata cómo era la vida en Japón durante y después de la guerra: la escasez de alimentos, la paranoia de los posibles ataques y los abusos militares se cuentan en ella.A pesar de ser una obra de ficción, Lluvia Negra nació de numerosos testimonios reales de sobrevivientes de la bomba. El mismo Ibuse ha declarado que esta obra busca ser un homenaje a la fuerza de estas personas, pues aunque hay escenas crudas y dolorosas, es también una obra humana y sentida con el corazón que tiende una mano de apoyo.Flores de Verano (Impedimenta, 2011) es la obra más conocida de su autor Tamiki Hara. Un libro que reúne tres relatos que cuentan el antes, el durante y el después del devastador holocausto nipón, que vivió el mismo Hara.Estos textos son: Preludio a la Aniquilación, en la que se aborda la bucólica vida de Hiroshima, ciudad que se mantenía a distancia de los bombardeos de la guerra y vivía en relativa paz. La vida de sus hombres pasa en el trabajo y la rutina.Con Flores en Verano, relato central del libro, se cuenta el horrido universo que creó la explosión: piel derretida en cuerpos que arden; rostros desfigurados y gritos de dolor.El último, en cambio, es De las Ruinas, texto que cuenta lo sucedido posteriormente: entierro de cadáveres, búsqueda de familiares y las enfermedades causadas por la radiación.La prosa de Hara posee una fuerza testimonial enorme sobre el episodio en el que el horror, la angustia y el sufrimiento fueron el pan de cada día.