Devora incendio archivo de Educación en Jalisco

Guadalajara, Jalisco.- La madrugada de ayer, las instalaciones de la Delegación Regional de la Secretaría de Educación Jalisco sufrieron un fuerte incendio que principalmente devoró archivos; no hubo lesionados.



El incidente, cuyo origen no ha podido ser esclarecido, se dio alrededor de las 1:30 horas en Periférico 2882, colonia Paraísos del Colli, en Zapopan.



"En la parte superior se encontraba gran parte de archivo general de la Secretaría, por lo que se tuvo que hacer labores de remoción para evitar la propagación hacia el resto de las instalaciones", explicó Prisciliano González Castañeda, miembro de Protección Civil y Bomberos del Municipio.



En la parte baja no hubo daños, dijo el bombero.

"Al arribo de las primeras unidades se encontraban únicamente la persona encargada del cuidado del edificio, que resultó ileso. Se tuvo que hacer una entrada forzada para hacer la maniobra de salvación de la parte baja", añadió.



"Posteriormente, en la parte superior, se ponen las líneas para hacer el control total del incendio, para lo cual tuvimos que utilizar dos motobombas de la Coordinación, una motobomba de la Dirección de Protección Civil y Bomberos del Estado, así como cuatro pipas y unidades ligeras".



De acuerdo con Castañeda, alrededor de 50 bomberos participaron en los trabajos.